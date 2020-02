Comité I start onderzoek naar impact CIA-operatie Rubicon mvdb

19 februari 2020

15u25

Bron: Le Soir - Knack 0 Het Comité I, dat de Belgische inlichtingendiensten controleert, is een onderzoek gestart naar de mogelijke impact op België van de CIA-operatie Rubicon. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goedgeïnformeerde bronnen en het nieuws wordt bevestigd door het Comité I.

Op 11 februari raakte bekend dat de Amerikaanse geheime dienst CIA samen met de Duitse Bundesnachrichtendienst (BND) decennialang belangrijke wereldgebeurtenissen heeft afgeluisterd. Ze waren stiekem eigenaar van het Zwitserse bedrijf Crypto AG, ooit wereldmarktleider op het gebied van versleutelde communicatie.



Volgens het Nederlandse radioprogramma VPRO Argos, dat samen met The Washington Post en ZDF het nieuws over operatie Rubicon naar buiten bracht, moest ook België worden afgeluisterd. Vorige week meldde de militaire inlichtingendienst ADIV al dat hij de mogelijke omvang van de gemelde afluisterpraktijken onderzoekt.

Knack en Le Soir vernamen dat ook het Comité I een onderzoek is gestart naar de affaire. Voorzitter Serge Lipszyc bevestigt: "We hebben vorige week vrijdag aan de voorzitter van de Kamer, de ministers van Justitie en Defensie en de toplui van de Staatsveiligheid en ADIV laten weten dat het Comité I een onderzoek start naar de zaak-Crypto AG. Is er een impact op België? Gebruikten Belgische administraties of de Belgische inlichtingendiensten encryptieapparatuur van Crpyto AG? Wat wisten de Belgische diensten over de geheime operatie? Is er ooit via zusterdiensten informatie over binnengelopen?”