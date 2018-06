Comité I onderzoekt mogelijke schaduwoperatie Spaanse geheime dienst op Belgisch grondgebied IB

Bron: Belga 0 De toezichthouder van de inlichtingendiensten, het Comité I, start een onderzoek om na te gaan of de Spaanse inlichtingendienst CNI in ons land de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft gevolgd. Dat is gisteren achter gesloten deuren beslist in de parlementaire commissie die het Comité I begeleidt, zo staat vandaag in De Tijd.

Het onderzoek komt er op vraag van N-VA-commissielid Peter Buysrogge. "Ik wil weten of op ons grondgebied een interventie heeft plaatsgevonden van de Spaanse inlichtingen- of veiligheidsdiensten", zegt hij. "En als die schaduwoperatie plaatsgevonden heeft, gebeurde dat dan ook met medeweten van onze Belgische Staatsveiligheid?"

Interventies

"Als onze Staatsveiligheid op de hoogte was, is die dienst toch ook een ferm woordje uitleg verschuldigd. Als dat niet het geval was en het toch gebeurd is, is Spanje ons uitleg verschuldigd", stelt Buysrogge. Hij wijst erop wijst dat het "wettelijk geregeld" en "de manier van samenwerken is tussen de inlichtingendiensten" dat de Staatsveiligheid op de hoogte moet zijn als bevriende inlichtingendiensten interventies doen op ons grondgebied.

In april raakte al bekend dat het CNI in België geheime agenten zou hebben ingezet om Puigdemont te volgen, door onder meer een gps-zender onder zijn auto te plaatsen. Daarover is ook al een gerechtelijk onderzoek geopend.