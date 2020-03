Comeos: “Supermarkten zullen te allen tijde openblijven. Een rush is dus zeker niet nodig” ttr

17 maart 2020

11u17 188 Comeos, de sectorfederatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, verduidelijkte tijdens een persconferentie welke nieuwe maatregelen in onze winkels genomen zullen worden. Zo wordt vanaf morgenmiddag een klant per tien vierkante meter toegelaten. Dominique Michel, CEO van Comeos benadrukt dat de supermarkten te allen tijde zullen openblijven. “Ga niet massaal naar de winkels op hetzelfde moment. Een rush is dus zeker niet nodig”, klinkt het.

Comeos treft een aantal maatregels om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt onder meer afgeraden om te betalen met cash. “We roepen iedereen op om elektronisch te betalen”, klinkt het. “Voorts moet er een afstand van een meter gehouden worden. Dat geldt zowel voor het personeel als voor de klanten. We gaan alle mogelijke maatregelen nemen om dit te implementeren. Doe ook uw boodschappen alleen. Er zijn nog veel mensen die boodschappen doen in gezinsverband, maar dit moet stoppen. Hoe minder mensen in een winkel, hoe beter voor iedereen. Voor uw familie, maar ook voor andere families.”

“Vanaf morgenmiddag wordt het aantal klanten per vierkante meter drastisch beperkt. Een klant per tien vierkante meter is de regel”, luidt het. “Er zullen meer mensen buiten de winkels moeten wachten. Daar is ook het risico dat mensen te lang en te veel in contact blijven met andere mensen. We roepen op om niet massaal naar de winkels te gaan op hetzelfde moment. In bepaalde winkels wordt enkel één deur opengelaten, in andere winkels worden dan weer extra veiligheidsmensen aangeworven. Er zijn veel mogelijkheden. Iedere keten zal het doen naargelang zijn eigen beleid en de situatie van de winkel.”

“We zien dat er nog veel vragen zijn. Wat gebeurt er als er andere maatregelen genomen worden door de regering? De boodschap is: ‘We blijven altijd open’. Dat hebben we duidelijk besproken met de overheid. De mensen zullen altijd de mogelijkheid hebben om hun essentiële boodschappen te doen. Een rush is dus absoluut niet nodig. Het heeft absoluut geen zin om je naar de winkels te haasten. We willen ook benadrukken om respect te hebben voor alle winkelmedewerkers. Ze werken ontzettend hard.”

Verschillende non-foodketens, zoals JBC, Decathlon en Proximus, hebben hun verkooppunten ondertussen al helemaal gesloten. Ook op weekdagen. “Jullie hebben gezien dat er veel non-food winkels sluiten. Zij zijn ook lid van Comeos. De online bestellingen zijn mogelijk en dat zal zo blijven. Ondersteun alsjeblieft de Belgische winkels die werk geven aan duizenden mensen. Ze zijn voorbereid en wachten op uw bestellingen.” Bekijk hier welke ketens tijdelijk de deuren sluiten.

