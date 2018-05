Comeos schakelt Rik Verheye in in strijd tegen statiegeld: "Bijzonder duur en complex systeem" TK

17 mei 2018

16u22 7 Voorlopig krijg je enkel statiegeld terug op bepaalde glazen flessen, maar er gaan steeds meer stemmen op om het systeem uit te breiden naar alle drankblikjes en plastic flessen. De Statiegeld Alliantie is de organisatie die ijvert voor de invoering van dit systeem, en sinds de oprichting ervan in november vorig jaar sloten al 158 van de 308 Vlaamse gemeenten zich erbij aan. Handel- en dienstenfederatie Comeos is echter resoluut tegen, en dat laten ze duidelijk merken in een nieuwe video.

De Alliantie werd pas in november opgericht maar groeide in minder dan vijf maanden voorbij de kaap van de helft van de Vlaamse gemeenten. Bovendien steunen ook honderden organisaties, bedrijven en verenigingen de vraag. Volgens de alliantie is statiegeld dan ook hét antwoord op het zwerfvuilprobleem. "Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval", klinkt het daar.

De prijs van plastic blikjes en flesjes verhogen en het verschil later terugbetalen, is volgens de alliantie een logische oplossing. "De fles of het blikje gaat dan het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt. Bij statiegeldsystemen wordt veel meer gerecycled dan nu het geval is." Zo is er minder zwerfvuil en bespaart de overheid miljoenen aan opruimkosten, en het is ook goed voor het milieu. "Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand."

PMD-zak werkt prima

Maar de regering is verdeeld: CD&V is voor, maar N-VA en Open Vld zijn kritisch. En ook Comeos is helemaal geen voorstander. "Statiegeld is een schijnoplossing die geen rekening houdt met de unieke situatie in ons land", liet de organisatie al optekenen. "Statiegeld zou ons goed werkend PMD-ophaalsysteem ondermijnen en daardoor 11,3 miljoen Belgen opzadelen met een log sorteersysteem dat hen tijd en handenvol geld zal kosten." Volgens hen wordt de kost van het statiegeldsysteem geraamd op 180 tot 230 miljoen euro per jaar. Ze wijzen er daarnaast ook op dat de Alliantie aangevoerd wordt door het Nederlands-Vlaamse 'Recycling Netwerk', op zijn beurt financieel gesteund door Tomra, een buitenlandse producent van terugnameautomaten.

Verder vindt Comeos het statiegeldsysteem voor plastic blikjes en flesjes ook nadelig voor de consument. "Die zou na 20 jaar afscheid moeten nemen van het gemak van PET- en blikophaling aan huis", klinkt het. Dat ongemak illustreren ze nu in een video met acteur Rik Verheye in de hoofdrol. Daarin ijveren ze voor het gebruik van de blauwe PMD-zak door de nadelen van statiegeld te tonen: je moet ze meesleuren naar de supermarkt, je moet aanschuiven aan het automaat... "Er zijn betere oplossingen tegen zwerfvuil dan statiegeld", besluiten ze. "De enige echte oplossing voor zwerfvuil is er één van een doorgedreven mentaliteits- en gedragsverandering." Ze doelen daarmee op meer sensibilisering, structurele maatregelen en handhaving: "Meer vuilnisbakken langs de openbare weg, meer participatie (bijvoorbeeld met opruimacties) en strengere straffen voor overtreders.