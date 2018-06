Columniste dient Tom Van Grieken van antwoord na 'compliment': "Ik kan absoluut niet tegen 'Jij bent anders!'" Redactie

07 juni 2018

11u49

Bron: VRT NWS 7 De Morgen-columniste Yasmien Naciri was gisterenavond te gast in De afspraak om haar eerste boek voor te stellen. De uitspraak van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dat "ze anders is", ontlokte een stevige reactie. " Succes is een samenraapsel van factoren."

"Zij is een voorbeeld. Als alle allochtonen zoals u zouden zijn, ik denk niet dat er zo'n groot probleem zou zijn." Het was bedoeld als een compliment, maar de uitspraak van Van Grieken schoot Naciri in het verkeerde keelgat.

"Ik moet u toch even onderbreken", antwoordde Naciri. "Precies dat uitzonderingsprincipe komt in mijn boek aan bod. 'Jij bent anders!' Ik kan daar absoluut niet tegen." In wat volgde, probeerde Naciri Van Grieken duidelijk te maken dat iets bereiken in het leven niet alleen te maken heeft met capaciteiten, maar dat ook veel andere factoren van belang zijn.

"Ik ben een kleinkind van een mijnwerker, ik heb een migratieachtergrond, ik ben hoogopgeleid en ik ben ondernemingsgezind, maar ik heb het geluk gehad dat ik de steun kreeg van mijn leerkrachten en professoren", zei Naciri.

"Succes is een samenraapsel van factoren: een netwerk, de omgeving, onderwijs, mensen die in je geloven en je duwen en ondersteunen. Veel andere jongeren met veel capaciteiten en potentieel krijgen die kansen niet. Oneliners als 'Jij bent anders!' zijn misschien als compliment bedoeld, maar dat zijn ze absoluut niet. Het is niet de realiteit."