COLUMN. Wij willen weer broeierig in een nachtclub dansen, verhitte gesprekken voeren met vrienden op café. Niet dit lauwe leven op kamertemperatuur

Nadine Van der Linden

11 oktober 2020

06u00

'Alstublieft, neen.' Meer kon een mens eigenlijk niet denken, toen een tweede lockdown deze week ter sprake kwam. Neen, niet nog eens. De eerste keer was het nog een beetje spannend, als in een film, de enige plek waar we voor 2020 al van een lockdown hadden gehoord. Doorgaans was dat een matige griezelfilm op zaterdagavond, waarbij dinosaurussen een Amerikaans dorpje bedreigden, dat de grenzen sloot. Daarna ging je slapen.