COLUMN. Op café in Kluisbergen ziet hij me kijken naar sanseveria’s voor het raam en zegt: “Ik heb er na een paar glazen al eens een pint in gegoten”

Fietsend door Vlaanderen houdt schrijfster Ann De Craemer tijdens deze coronazomer voor onze krant elke week halt bij wat haar raakt, ontroert of fascineert. In haar column van vandaag beschrijft ze haar stop bij een café in Kluisbergen. Cafébazin Monique (92) deelt haar leven bij het schenken van een filterkoffie en klant Julien kijkt met glazige ogen toe. Hij gaat naar huis, spelen met de muis. “het is geen schoon, maar ik ben ze gewoon”, zegt hij.