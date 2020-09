Exclusief voor abonnees

COLUMN. Het referentiegetal en de kleurcodes vloeken met de spontaniteit die aanrakingen juist zo fijn maken

Nadine Van Der Linden

27 september 2020

05u00

Weet u wat ik mis? De Scrabble-avonden met de vrienden. Het zakje met de letters aan mekaar doorgeven, zonder daarbij na te denken. Niet vies van mekaar, al voelde de O of de V soms wat vettig, door het kommetje chips dat naast het bord stond. Er is al lang geen Scrabble meer gespeeld. We zouden het nog eens kunnen proberen, in een bubbel, met onze handen vol gel, maar dat is niet hetzelfde. Steriele letters brengen ongeluk.