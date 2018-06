COLUMN. "Een volzin vormen behoort duidelijk niet tot de eindtermen" Op aangeven van een lezer voeden we het debat over de ondermaatse prestaties voor Frans met een eerder verschenen column van Rik Torfs Rik Torfs

08 juni 2018

17u42 5 Dat na het Nederlands nu ook het Frans van onze kinderen er alarmerend op achteruitgaat, lokt tal van reacties uit bij onze lezers. De lat voor leerkrachten in opleiding ligt al twee generaties veel te laag, schrijft lezer Pat Leysen, een directeur. Hij verwijst ook nog even naar de column van Rik Torfs over eindtermen, die we voor de gelegenheid graag hernemen.

Een leerkracht met Liefde voor taal, dat is jammer genoeg de befaamde speld. De lat ligt voor leerkrachten in opleiding (en reken hierbij de laatste twee generaties) véél te laag op dit vlak. En Frans is al helemaal een ramp. Hoe kan je dan verwachten dat kinderen scoren op de eindtermen als de helft van de leerkrachten deze eindtermen lager onderwijs zelf niet haalt. En de goeie exemplaren worden weggepest omwille van bedreiging voor de collega's. Nestbevuilers. Met 30 jaar ervaring als directeur stel ik dat enkel vast in mijn onmiddellijke omgeving. Ook ik werd door mijn vechten voor verandering door mijn traditionele oversten opzij geschoven. Vechten tegen de bierkaai en over 10 jaar maken we opnieuw dezelfde vaststelling. En dan zwijgen we best ook over wiskundige toepassingen, de oude vraagstukken zeg maar, die door dezelfde leerkrachten wegens te moeilijk aan de kant worden geschoven. Wanneer komen hierover de onderzoeksresultaten naar buiten? Fijne column over eindtermen trouwens van Rik Torfs vorige week in deze krant.

Pat Leysen

Plotseling ging het over eindtermen deze week. Kwaliteit in het onderwijs is even belangrijk als charcuterie gevaarlijk is. De lat lager leggen mogen we zeker niet, wist minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Eindtermen. Altijd al vond ik het een vreemd woord. Het heeft iets definitiefs. Zoals het einde der tijden. Je zet niet langer de wekker, want morgen komt niet meer.

Door nieuwsgierigheid gedreven begon ik aan een diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Wat zouden de specifieke eindtermen zoal zijn? Bijvoorbeeld voor moderne talen. Derde graad ASO. Wat verwachten we van achttienjarigen? Een website van de Vlaamse overheid brengt hierover duidelijkheid. Alhoewel, duidelijkheid. Een simpele ziel zou vermoeden dat een vreemde taal spreken en schrijven bij de eindtermen hoort. Maar neen, tussen de 18 doelstellingen tref ik dit al te vanzelfsprekende, populistische verlangen nergens aan. Misschien omdat spreken zilver is en zwijgen goud. En omdat bij het schrijven er altijd een zeker risico op dt-fouten bestaat, hoewel in het Frans of het Engels beduidend minder dan in de taal die wij de onze noemen.

Waar mogen onze 18-jarige bloedjes van kinderen op het einde van hun middelbareschooltijd dan wel mee lopen pronken? Concentreer u goed, want het is niet om mee te lachen. Ze kunnen "strategieën inzetten en passende hulpmiddelen hanteren om inzicht te verwerven in spellingsysteem, uitspraak, betekenis van woorden, zinsconstructies en de relatie klank-teken." Als u dat niet helemaal begrijpt, bijvoorbeeld omdat u er zoals ik gewoon te dom voor bent, krijgt u een tweede kans: "De leerlingen kunnen misverstanden in de interculturele communicatie die ontstaan door taalkundige of culturele verschillen herkennen en kunnen rechtzetten." Ja, dat woordje 'kunnen' staat er twee keer. Eén keer te veel. Een volzin vormen behoort duidelijk niet tot de eindtermen. Alles samen zijn er 18 doelstellingen. Ik ga ze niet allemaal opschrijven, dat verdient u niet. Het is tenslotte weekend. En er is één kans op twee dat u een zwaar beroep uitoefent.

Ongetwijfeld zullen komende generaties verbaasd naar deze eindtermen kijken. "Voor mensen van onze tijd zijn ze onbegrijpelijk", zal een historicus zeggen. "Maar onze voorouders hadden er geen moeite mee." Het laatste voegt hij er ten onrechte aan toe. "Wat waren mensen vroeger raar", denken de toehoorders ondertussen.

Maar eerlijk. Hoe kan een zinnig mens zulke doelstellingen, en de protserige stadhuistaal waarin ze geformuleerd worden, ernstig nemen? Het is mij een raadsel. En toch doen we het. Jammer. Het is niet omdat de eindtermen weinig humor uitstralen dat we er niet mee mogen lachen.

Er zijn twee soorten wetenschappers. Zij die wat moeilijk is helder kunnen uitleggen, zodat het plotseling voor een breed publiek min of meer toegankelijk wordt. Voor hen neem ik mijn hoed af. Ze begrijpen bovendien zelf wat ze zeggen, een niet onaardig neveneffect.

Maar er zijn ook experts die erin slagen wat gemakkelijk is in moeilijke woorden uit te drukken om hun eigen hachje te redden en de indruk te wekken dat ze werkelijk met iets heel gewichtigs bezig zijn. Ondoordringbaar jargon verbergt de grote leegte. Het is een vorm van zelfverdediging. Eenvoud is een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven.

Duistere doelstellingen zijn dan een laatste reddingsboei. Zoals in de twee boven geciteerde zinnetjes. En in de zestien andere die u op de website van de overheid aantreft. Ze doen mij aan wijlen Godfried Bomans (1913-1971) denken. De helderheid van zijn teksten zou vandaag argwaan wekken. Sommigen zouden er een gebrek aan diepgang in zien. Godfried Bomans definieerde een deskundige als een expert in de deskunde. Een wetenschap die vijftig jaar geleden nog in haar kinderschoenen stond, maar vandaag meer beoefenaars heeft dan ooit. Zonder deskunde overleven we niet langer in onze razendsnel evoluerende kennismaatschappij. Alle jongeren zouden daarin een basiscompetentie moeten verwerven. Het is enkel wachten op gepaste eindtermen.