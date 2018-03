Colruyt start met productgamma gericht op moslims, "maar halalvlees past niet in onze visie op dierenwelzijn" ADN

29 maart 2018

Bron: Belga 0 In de loop van 2018 lanceert supermarkt Colruyt een veertigtal producten die specifiek gericht zijn op de noden van de moslimgemeenschap in België. Het gaat onder meer om couscous, bulgur, kazen, kruiden, thee, frisdranken, groenten en fruit.

"Maar halalvlees of andere producten afkomstig van onverdoofd geslachte dieren passen niet in onze visie op dierenwelzijn en komen dus niet in ons assortiment", zegt marketingdirecteur Guy Elewaut vandaag.

Het huidige aanbod komt volgens Colruyt niet optimaal tegemoet aan de noden van de groeiende moslimgemeenschap. Moslimklanten gaan specifiek op zoek naar halalproducten en verliezen vaak tijd met ingrediëntenlijsten controleren. "Er bestaat geen eenduidige, wereldwijde definitie van het begrip halal", aldus Guy Elewaut. "Onze moslimklanten legden ons uit dat ze vooral op zoek gaan naar vegetarische en alcoholvrije producten omdat die 100 procent zeker halal zijn." Bijgevolg wordt de halal-definitie van Colruyt vegetarisch en alcoholvrij.

Groene duim

Bij 'voorkeuren levensstijl' in de MyColruyt-app zal je binnenkort naast veggie, vegan en alcoholvrij ook 'halal' kunnen ingeven. Producten die daar aan voldoen, krijgen een groene duim. Zo zien moslimklanten snel en makkelijk of ze het product al dan niet mogen eten volgens hun overtuiging.

De producten zullen te vinden zijn in een veertigtal winkels, voornamelijk in stedelijke gebieden. Net zoals bij het veggie- en glutenvrije aanbod zullen de nieuwe producten niet in een apart rek liggen, maar gewoon naast gelijkaardige producten verspreid in de winkel.