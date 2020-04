Colruyt roept garnaalsalade terug JG

01 april 2020

17u07

Bron: Belga 6 Colruyt roept salade van grijze garnalen met als uiterste houdbaarheidsdatum 17 april terug van bij de consument en neemt het product uit de verkoop. Dat laat de supermarktgroep woensdag weten. Reden is dat de allergenen tarwe (gluten), melk, selderij en schaaldieren niet vermeld staan op de verpakking.

Colruyt stelde bij een interne controle vast dat een beperkte hoeveelheid potjes van de zuiderse kipsalade gebruikt is voor de salade van grijze garnalen. Hierdoor zijn de allergenen tarwe (gluten), melk, selderij en schaaldieren niet vermeld op de verpakking van de salade van grijze garnalen.

Klanten die het product gekocht hebben en allergisch of intolerant zijn voor tarwe (gluten), melk, selderij of schaaldieren wordt gevraagd om het niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag terugbetaald. Voor klanten die niet allergisch of intolerant zijn, is er geen risico bij consumptie.

De salade van grijze garnalen werd verkocht van 17 maart tot en met 1 april. Het artikelnummer is 16196 en het barcodenummer op het deksel 5400141240788. Voor meer informatie kunnen klanten terecht bij de klantendienst van Colruyt Group op het nummer 0800 99 124.