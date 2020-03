Colruyt overweegt aantal pakken toiletpapier per klant te beperken MDG

20 maart 2020

16u04

Bron: Belga 58 Supermarktketen Colruyt denkt eraan om het aantal pakken toiletpapier dat een klant mee naar huis mag nemen tijdelijk te beperken. Met de maatregel wil het bedrijf zeker zijn dat al zijn klanten tijdens de coronacrisis voldoende toegang hebben tot alle basisproducten.

Colruyt herhaalt nog eens dat er op dit moment meer dan voldoende voorraden zijn. Maar sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in ons land en de strenge maatregelen die de regering heeft opgelegd, zijn heel wat Belgen aan het hamsteren geslagen. En blijkbaar is toiletpapier daarbij een gegeerd product. Op sociale media wordt er dan ook geklaagd over lege rekken.

Meer dan genoeg voorraden

"We hebben nog meer dan genoeg voorraden, maar hebben soms de tijd niet om die in de winkel te krijgen", aldus de woordvoerster. Door nu het aantal stuks dat een klant mee naar huis mag nemen te beperken, zouden die lege rekken kunnen worden vermeden.



Om hoeveel pakken het precies zal gaan, hangt af van winkel tot winkel. "We laten dit aan de zaakvoerder over, die heeft het beste zicht op zijn voorraad", klinkt het. Het zal zeker meer dan één pak zijn, verzekert de woordvoerster. Ook voor andere basisproducten, zoals bijvoorbeeld pasta of bloem, kan de zaakvoerder een beperking per klant opleggen.

Colruyt hoopt dat het hamstergedrag wat gaat minderen. "Vandaag leek het al wat kalmer", aldus de woordvoerster.

Onlineverkoop

De onlineverkoop via Collect & Go is ook veelbevraagd sinds de coronacrisis. Colruyt nam deze week geen nieuwe bestellingen meer aan. Vanaf volgende week wil men geleidelijk aan weer een aantal afhaalvensters openen. "Dat kan verschillen van winkel tot winkel, afhankelijk van de drukte. We zullen de situatie ook van nabij evalueren", klinkt het vrijdag.

