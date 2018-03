Colruyt lanceert app waarmee je boodschappen kan doen voor wie zelf niet in winkel raakt HR

21 maart 2018

15u21

Bron: Belga 9 Colruyt lanceert Apporto, een app waarmee mensen voor elkaar boodschappen kunnen doen. Dat heeft het supermarktbedrijf woensdag bekendgemaakt. Gebruikers zullen elkaar ook kunnen quoteren.

Apporto - beschikbaar in de App Store en Google Play - brengt mensen die boodschappen gaan doen in winkels van Colruyt, OKay, Bio-Planet of Spar in contact met mensen die hun boodschappen graag thuis bezorgd willen krijgen. Colruyt geeft het voorbeeld van mensen die niet in de winkel raken omdat ze ziek zijn, of gewoon geen tijd hebben.

Vergoeding

Via de app kunnen boodschappen en de gewenste plaats en tijdstip van levering worden doorgegeven. Wie de boodschappen doet, kan daar een vergoeding voor vragen. Dat mag niet meer zijn dan tien euro per bestelling.

De gebruikers zullen elkaar ook kunnen quoteren. Waren alle boodschappen mee? Is op tijd geleverd? En correct betaald? Wie digitaal niet zo vaardig is, kan zijn boodschappenlijstje ook telefonisch doorgeven. Colruyt werkt daarvoor samen met Samana, het vroegere Ziekenzorg CM.