Colruyt haalt kippenballetjes met groenten uit de rekken

12 oktober 2018

20u45

Bron: Belga 0 Colruyt roept kippenballetjes met groenten van Boni Selection terug. Bij een interne controle is vastgesteld dat op de verpakking tarwe en selder niet vermeld staan, terwijl die wel in het product zitten. In samenspraak met het Federaal Voedselagentschap is beslist om de balletjes uit de rekken te halen. Dat meldt het bedrijf vanavond.

Het gaat om de kippenballetjes met groenten van Boni Selection met uiterste gebruiksdatum 25/10/2018 uit filialen in België en Luxemburg. Aan klanten die dit product gekocht hebben en allergisch zijn voor selder, tarwe of gluten, of een glutenintolerantie hebben, wordt gevraagd om het niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel van aankoop. Daar krijgen ze het product terugbetaald. Voor klanten die niet allergisch of intolerant zijn, is er geen risico bij consumptie.

