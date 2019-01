Colruyt haalt blikken spaghetti uit rekken in 19 winkels wegens sporen van ei

04 januari 2019

Warenhuisketen Colruyt meldt dat zij in 19 van haar winkels het product Everyday spaghetti bolognese uit de rekken heeft gehaald, en dat omdat het allergeen "ei" niet vermeld staat op de verpakking ervan, maar wel degelijk in het product zit. Dat is bij een interne controle vastgesteld.