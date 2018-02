Colruyt geëvacueerd door wc-verstuiver

Kristof Pieters

15 februari 2018

17u27

Bron: eigen berichtgeving 21 In Sint-Niklaas werd vanmiddag rond 16.00 uur de supermarkt Colruyt in de Nijverheidsstraat geëvacueerd nadat het brandalarm in werking was getreden. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse maar van brand bleek geen sprake. De oorzaak bleek een wc-verstuiver te zijn.

In de personeelslokalen had iemand de verstuiver iets te lang ingedrukt gehouden. Door de nevel was het alarm afgegaan.