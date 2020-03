Colruyt gaat boodschappen ziekenhuispersoneel leveren op werkplek Belga

19 maart 2020

17u10 732 Personeelsleden van twee Belgische ziekenhuizen, het UZ Leuven en het UVC Brugmann Ziekenhuis, zullen binnenkort voedingsaankopen bij supermarktgroep Colruyt op hun werkplek kunnen laten leveren. Dat deelt Colruyt donderdag mee.

De druk op het ziekenhuispersoneel neemt toe, nu het nieuwe coronavirus de ziekenhuizen steeds meer op de proef stelt. Er rest hen daardoor weinig tijd voor hun dagelijkse aankopen, zegt Colruyt in een persbericht. De supermarktgroep wil daarom voedingsaankopen van de personeelsleden van UVC Brugmann Ziekenhuis en UZ Leuven op hun werkplek gaan leveren, zodat ze zich daar al tenminste geen zorgen meer over moeten maken. "Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren om de ziekenhuismedewerkers in deze moeilijke tijden te 'ontzorgen'", zegt Marc Hofman, COO Retail Colruyt Group.

Online bestellingen

In overleg met het UVC Brugmann Ziekenhuis en UZ Leuven werkt Colruyt momenteel het initiatief uit. Er komt een website met een selectie uit het assortiment, waar naast Colruyt ook onder meer OKay, Bio-Planet en Cru toe behoren. De ziekenhuismedewerkers zullen op die website hun bestelling kunnen plaatsen op het moment dat voor hen past. Vervolgens maakt Colruyt de bestellingen klaar per klant, en levert ze die centraal af in zijn of haar ziekenhuis. De exacte startdatum, de precieze afleveringslocatie, afleveruren en andere praktische regelingen moeten wel nog bepaald worden.

Mogelijke uitbreiding

Colruyt zegt dat de focus in eerste instantie zal liggen op de zorgmedewerkers die op dit moment rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg voor coronapatiënten. De betrokken ziekenhuizen zouden hierover verder intern communiceren. Colruyt bekijkt ook hoe het het initiatief kan uitbreiden naar zoveel mogelijk andere ziekenhuizen. De logistieke organisatie is in handen van Solucious, het foodservice-bedrijf van de groep dat aan professionele klanten voedingsartikelen levert.