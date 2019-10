Colruyt en Fluxys mikken op grote waterstoffabriek IB

08 oktober 2019

05u18

Bron: Belga 6 De supermarktgroep Colruyt en de Belgische gasnetbeheerder Fluxys beslissen de komende weken over de bouw van een grote waterstoffabriek in Vlaanderen. Ze willen op industriële schaal waterstof produceren met stroom van de windparken op zee, een primeur voor ons land. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Parkwind en Eoly, de windparkdochter en de groenestroomleverancier van Colruyt, voerden samen met de gasnetbeheerder Fluxys een haalbaarheidsstudie uit voor de bouw van een waterstoffabriek in Vlaanderen. Het voorbereidende werk is klaar, vernam de krant. De komende weken hakken de raden van bestuur van Colruyt Group en Fluxys de knoop door over de investering.

Zowel Zeebrugge als Antwerpen komt in aanmerking voor de investering van 12 tot 25 miljoen euro. In Zeebrugge is de infrastructuur aanwezig om de aan land komende windenergie meteen in waterstof om te zetten. Bovendien is het aardgasnet er geschikt om grote hoeveelheden waterstof in te injecteren.

De waterstof, waarbij geen CO2-vrijkomt, zou dan als groen gas aan bedrijven en gezinnen kunnen worden verkocht. De locatie in Antwerpen heeft dan weer het voordeel dat er heel wat chemiebedrijven in de buurt zijn. Zij gebruiken waterstof om onder meer kunstmest en plastic te maken.