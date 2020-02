Colruyt bereikt akkoord met Douwe Egberts: alle koffieproducten weer in de rekken ADN

18u32

Alle koffieproducten van Jacobs Douwe Egberts liggen weer in de rekken van Colruyt. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard en wordt bevestigd door het supermarktbedrijf.

Aanslepende prijsonderhandelingen tussen het koffiebedrijf en Colruyt zorgden er voor dat niet alle producten van Jacobs Douwe Egberts beschikbaar waren.

“Elk jaar onderhandelt de Colruyt Group met de verschillende leveranciers”, legde Hanne Poppe van Colruyt eerder deze maand uit aan Gazet van Antwerpen. “In de meerderheid van de gevallen wordt snel een overeenkomst gevonden, maar er zijn ook momenten dat beide partijen er iets langer over doen om een consensus te vinden, zoals in dit geval.”



Beide partijen zijn nu alsnog tot een overeenkomst gekomen. "Er is een akkoord. Alle producten liggen terug in de rekken", klinkt het bij Colruyt.

Ook met frisdrankproducent Coca-Cola voert Colruyt aanslepende onderhandelingen. Dat zorgt ervoor dat niet alle producten van het bedrijf bij de retailer beschikbaar zijn.