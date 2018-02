Colombiaans echtpaar (55 en 56) rooft geld, juwelen en gsm's uit Brugse hotelkamers mvdb

12 februari 2018

17u36

Bron: Belga 17 Een Colombiaans echtpaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor elf inbraken in hotelkamers. De vijftigers uit het Brusselse drongen binnen met behulp van plastic kaarten. Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden effectieve gevangenisstraf.

In mei en juni 2017 werden Van der Valk in Oostkamp en Grand Hotel Casselbergh in Brugge getroffen door meerdere gelijkaardige diefstallen uit hotelkamers. Op de camerabeelden waren telkens dezelfde man en dezelfde vrouw te zien. Verder onderzoek wees uit dat twee gsm-nummers zich tijdens de inbraken telkens onder dezelfde mast bevonden. Federico P.R. (56) en Nelly G.C. (55) werden in oktober ingerekend en zitten sindsdien in voorhechtenis.

37.000 euro

De vrouw stond op de uitkijk terwijl haar man geld, juwelen, horloges en gsm's meegraaide uit de hotelkamers. Volgens het OM zijn de elf inbraken slechts het topje van de ijsberg. Zo werd ook Van der Valk in het Nederlandse Den Bosch getroffen door een reeks gelijkaardige diefstallen. Bovendien sluisden de beklaagden 37.000 euro door naar hun familie en bleven ze zelf regelmatig dure reizen maken.

De verdediging benadrukte dat de beklaagden goed geïntegreerd zijn in België. "Het is geen Albanese dievenbende die speciaal naar hier komt om te stelen. Vrouwe Justitia doet blijkbaar soms haar blinddoek omhoog voor mensen die niet Jan Janssens heten en die niet in Brugge wonen", aldus meester Yen Buytaert, die aandrong op een straf met uitstel. De advocate van Nelly G.C. merkte op dat haar cliënte onmiddellijk terug aan de slag kan als poetshulp. Meester Nadia Lorenzetti stelde een werkstraf voor. De rechter doet op 12 maart uitspraak.