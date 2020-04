Collega’s snoeihard voor prof en assistent die tijdens nachtelijke livestream politie uitschelden: “Twee zatte nonkels gaan me fierheid niet ontnemen” KVDS

13 april 2020

07u20 0 Collega’s hebben geen goed woord over voor de twee lesgevers van de Gentse universiteit die tijdens een nachtelijke livestream amok maakten met de politie. Beelden daarvan vonden hun weg naar het internet en verspreidden zich als een lopend vuurtje. “Beschamend”, klinkt het kwaad bij een andere prof van de UGent, en “Twee zatte nonkels gaan me fierheid niet ontnemen”.



Het waren een prof en een assistent van de vakgroep communicatiewetenschappen die in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de bocht gingen. Ze hadden vrijdag via een livestream lesgegeven vanuit de woning van een van beiden, maar later werd er een drankje bijgehaald en muziek opgezet. Nadat buren klaagden over nachtlawaai, kwam de politie om half twee ’s nachts ter plaatse.

“Welkom in Nazi-Duitsland”

Een honderdtal studenten kon twintig minuten lang de interventie live volgen, want de academici bleven alles uitzenden. Ze scholden de agenten uit voor ‘fascisten’ en richtten zich meermaals tot hun toehoorders: “Welkom in nazi-Duitsland” klonk het onder meer. De prof weigerde eerst zijn identiteitskaart te tonen, maar deed dat uiteindelijk toch toen er steeds meer politie opdaagde. Toen de politie vertrok en de assistent hen ‘Sieg Heil” achterna riep, barstte de bom compleet.





De Gentse universiteit nam de volgende morgen meteen maatregelen tegen de twee. In afwachting van een onderzoek verbood rector Rik Van de Walle hen om nog onderwijsactiviteiten uit te voeren en ze mogen ook geen contact meer hebben met studenten. De betrokken lesgevers verontschuldigden zich inmiddels, maar op genade hoeven ze bij collega’s niet te rekenen. Dat blijkt uit verscheidene reacties op sociale media.

“De UGent telt 1.250 professoren (en een veelvoud aan onderzoekers)”, aldus prof arbeidseconomie Stijn Baert. “We zetten ons dagelijks in voor excellent onderwijs en onderzoek. Onder uitstekende leiding van @rvdwalle en @HerrewegheMieke. Deze dagen meer dan ooit. Twee zatte nonkels gaan me fierheid niet ontnemen. #WeAreUGent”

Hij kreeg meteen bijval van Peter Dubruel, hoofddocent van de vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie. “Dit alles naadloos gecombineerd met maatschappelijke dienstverlening op topniveau”, voegt die er nog schamper aan toe.

“Beschamend”

“Heel veel respect voor de integrale UGent-community”, reageert ook voorzitter van de vakgroep revalidatiewetenschappen Dirk Cambier. “Jammer hoort 0,000001 daar naar ingesteldheid duidelijk niet toe! Beschamend, maar des te groter de wil om uit te dragen waarvoor velen dag en nacht gaan: ‘samen, betrokken en integer’.”

“Soms denk je ‘tiens, was 1 april niet vorige week?’ Blijkt het helaas echt niet om te lachen te zijn”, klinkt het ook bij doctoraatsstudent Joannes Laveyne van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. “Hallucinant gedrag van deze collega’s. Correcte beslissing door @rvdwalle.”

