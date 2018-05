Cokedealende ober (59) tegen rechter: "Geld komt van zwartwerk in horeca" Genkse leverancier (29) moet van rechter zijn rechtenstudie verderzetten

17 mei 2018

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 59-jarige cokedealende ober uit Sint-Truiden veroordeeld tot 30 maanden celstraf en de verbeurdverklaring van 126.180 euro. Hij werkte in een horecazaak in Sint-Truiden.

In de locker van de ober werden notities in beslag genomen over zijn drugshandel. De leverancier (29) uit Genk, die de coke aankocht, werd veroordeeld tot 20 maanden celstraf, waarvan veertien met uitstel en de verbeurdverklaring van 31.200 euro. De koerier, die de cocaïne van bij de leverancier naar de ober in Sint-Truiden bracht, kreeg 150 uren werkstraf.

600 munitiepatronen

Het drietal was tussen januari 2011 en begin december 2015 bezig met de cokehandel. De leverancier van de cocaïne in Genk had in zijn winkel en appartement ook ruim 660 munitiepatronen liggen, net als een matrak en een boksbeugel. De ober werd ook schuldig bevonden aan het witwassen van de drugsgelden. Hij deed onder meer 58 cash stortingen op de rekening van zijn zoon voor een bedrag van 105.430 euro en hij schafte zich een BMW 320 aan voor 20.750 euro.

De ober was niet aan zijn proefstuk toe, want het Antwerpse hof van beroep veroordeelde hem in 2009 al voor inbreuken op de drugswet. Hij kreeg toen drie jaar cel, waarvan twee met uitstel. Hij probeerde de Hasseltse rechter duidelijk te maken dat het geld afkomstig was van zwartwerk in de horeca, maar dat verhaal geloofde de rechtbank niet.

Voor de veroordeling in Hasselt hield de rechtbank rekening met het zeer ongunstig strafverleden van de ober, die met zijn drugshandel enkel uit was op snel geldgewin.

De leverancier uit Genk kreeg voorwaarden opgelegd bij het gedeeltelijke uitstel van zijn celstraf. Hij moet zijn rechtenstudie verderzetten en zich onderwerpen aan onverwachte urinecontroles.