Coke blijft in grote ladingen naar Antwerpen stromen ondanks coronacrisis HR

30 april 2020

06u24

Bron: Belga 0 Drugs Ondanks de coronacrisis vindt de cocaïnemaffia nog altijd vlot de weg naar de Antwerpse haven. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad. De douane denkt dat de maffia in maart de coronacrisis heeft zien aankomen en nog snel tonnen coke op de boot heeft gezet.

“Tussen 27 en 30 maart hebben we meer dan 1,6 ton cocaïne gevonden bij drie verschillende inbeslagnames”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën, waar de douane onder valt. “Bovendien ging het telkens om grote vangsten van 300 of 700 kilogram in één keer. Dat is vrij ongewoon in deze periode van het jaar. Normaal zie je de grote vangsten vooral in de kerst- en nieuwjaarsperiode en de zomervakantie. Dat zijn klassiek de grootste feestperiodes in Europa.”

16,8 ton in beslag genomen

De douane denkt dat de maffia in maart de coronacrisis heeft zien aankomen en nog snel tonnen coke richting Europa op de boot heeft gezet, voor de reguliere containertrafiek naar Antwerpen na de lockdown een duik nam. Over de eerste vier maanden van 2020 werd in de Antwerpse haven in totaal al 16,8 ton cocaïne in beslag genomen bij 27 verschillende inbeslagnames. Vorig jaar was dat 64 ton over een heel jaar.

