Coens over toenadering PS: “Eerst kijken hoe ernstig die opening is” SPS

15 juli 2020

09u34

Bron: Belga 1 Een "positieve zaak" en een "interessante opening", zo heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens in de De Ochtend op Radio 1 de opening van PS-voorzitter Paul Magnette verwelkomd. Coens wil meer duidelijkheid krijgen tegen de nationale feestdag. De PS staat klaar om met de N-VA te praten over een nieuwe federale regering , verklaarde Magnette gisteravond op de Franstalige nieuwszender LN24. “Wat telt is de inhoud”, klonk het.

Coens voert samen met de voorzitters van MR en Open Vld al enige tijd gesprekken over een nieuwe federale regering. Hij verwelkomt de verklaringen van de PS-voorzitter. "Ik denk dat het een positieve zaak is. We zijn begonnen met de drie voorzitters van de huidige regering om te kijken wat er mogelijk is op basis van de nota van Paul Magnette en Conner Rousseau." De twee socialistische voorzitters zeiden dat er geen meerderheid mogelijk is met PS en N-VA, aldus Coens. "Als daar nu op teruggekomen wordt door de PS, dan vind ik dat een interessante opening."

Voor Coens is het belangrijk dat bijvoorbeeld ook de PS kan toetreden. De verantwoordelijkheid ligt bij de grootste Franstalige en Nederlandstalige partij, aldus de CD&V-voorzitter. Hij wil zo snel mogelijk weten hoe ernstig de opening van PS is. "Als ze erbij kan, des te beter, dan hebben we toch misschien tegen 21 juli (nationale feestdag, red.) een positie hoe het verder moet.”



Geen Zweeds beleid

De huidige regering heeft het vertrouwen tot eind september, daarna moet er een nieuwe situatie zijn, met een nieuwe regering met een meerderheid. Coens vindt dat Magnette een punt heeft wanneer hij een ander beleid vraagt. “Er is vandaag geen sprake meer van een Zweeds beleid. De situatie is anders.” Bijvoorbeeld door de coronacrisis, zei hij. Ook de christendemocraten willen dat beleid “corrigeren”. Volgens Coens moet de organisatie en efficiëntie van de staat ook bijgesteld worden. Hij is “vragende partij voor een efficiënte overheid”, “met duidelijke afspraken over wie wat doet”. Magnette had het over eventuele gesprekken over een staatshervorming.

Ook de abortuskwestie - die in het vaarwater van de formatiepoging gekomen was - kwam aan bod. Coens bevestigde dat er voor het zomerreces geen nieuwe stemming komt over de versoepeling van de abortuswet. Er zijn amendementen op komst in de Kamer, waardoor de materie over de zomer wordt getild. CD&V diende zelf in het verleden al 50 amendementen in, klonk het. Afgelopen weekend maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever een breekpunt van de abortuskwestie bij de formatiepogingen.

“We gaan dat inderdaad proberen te vermijden, omdat we uit de polarisering willen en het in alle rust over de zomer heen tillen. Er is geen urgentie bij.” Coens wil daarbij in een stabiele situatie met de verschillende partijen over de ethische kwestie praten, “nu is het veel te gepolariseerd”. Coens is tevreden dat in verschillende partijen “bedenkingen beginnen ontstaan” over de versoepeling die nu op de tafel ligt.

