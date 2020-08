Coens koestert nog hoop op regering rond as N-VA en PS, Magnette gelooft in oplossing voor midden september

"Ik heb in de kranten gelezen over doublures van ministers, ik heb dat nooit aan tafel gehoord. Ik denk dat er veel spinning is geweest."@joachimcoens over de nota van preformateurs De Wever en Magnette #terzaketv pic.twitter.com/Vy7cGa5k4n

Terzake(@ terzaketv)