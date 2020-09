Coens (CD&V) over regeringsvorming: "Van geen enkele partij is dit een onvoorwaardelijke ja” TTR

Bron: Belga 0 Dat zeven politieke partijen gisteren beslist hebben om een federale regering te proberen vormen, wil nog niet zeggen dat die regering er automatisch komt. "Dit is voor niemand een onvoorwaardelijke 'ja'", zei CD&V-voorzitter Joachim Coens in De Ochtend op Radio 1.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en zijn sp.a-collega Conner Rousseau werden gisteren aangesteld als preformateurs. Zij gaan met liberalen, socialisten, groenen en CD&V onderhandelingen opstarten voor de vorming van een nieuwe regering. Het cdH is er niet bij.

Die doorbraak, zoals Lachaert het gisteren omschreef, betekent niet dat er nu ook automatisch een regering met die zeven partijen komt, zegt CD&V-voorzitter Coens. "Dit is voor niemand een onvoorwaardelijke 'ja'", klonk het. Het is nu aan de preformateurs om een nota op te stellen waarin de betrokken partijen zich moeten herkennen. "Zo gaat dat altijd", aldus Coens. "Wij (CD&V, red.) moeten zien dat we herkenbaar zijn, dat we de zaken terugvinden die er voor ons toe doen."

Volgens Coens maakt de beslissing van cdH om niet mee te doen CD&V "meer nodig", want anders komen de zes paars-groene partijen niet aan de vereiste meerderheid van 75+1 zetels. Coens nuanceert zo dat zijn partij mathematisch overbodig is. "Als we trouwens niet in families maar in partijen denken, dan zijn wel meer partijen niet nodig."

Op zijn persconferentie vrijdag sprak preformateur Lachaert over een "project voor tien jaar" dat in de steigers zal worden gezet. Daar komt ook een staatshervorming bij kijken. Volgens CD&V-voorzitter Coens zijn ook de andere partijen uitgenodigd om "dit voor te bereiden", dus ook de N-VA.

