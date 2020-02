Coens (CD&V) loopt niet warm voor Vivaldi-coalitie: “Vier seizoenen zonder meerderheid” Tom Windey

02 februari 2020

12u20

Bron: De Morgen, VRT, VTM Nieuws 4 Ex-informateur en CD&V-voorzitter Joachim Coens blijft erbij dat N-VA en PS moeten proberen om samen een regering te vormen. Dat zei hij in ‘De Zevende Dag’. Voor een ‘Vivaldi-coalitie’, met groenen, socialisten, liberalen en christen-democraten voelt hij weinig. Coens spreekt wel tegen dat CD&V haar wagonnetje aan N-VA hangt.

Coens was wekenlang samen met zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez informateur. Afgelopen dinsdag verlengde de koning onverwacht hun opdracht met een week, maar vrijdag besliste het staatshoofd al even onverwacht om de informatieronde van Coens en Bouchez te beëindigen en CD&V-vicepremier Koen Geens het veld in te sturen. Hij moet “de nodige initiatieven nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken”.

Joachim Coens zei dat de opdracht volgens hem dinsdag al voltooid was. Hij had gehoopt dat N-VA voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette aan zet zouden komen, of eventueel Bart De Wever alleen, maar dat is niet gebeurd. Met de aanstelling van Geens wordt er “nog maar eens” een bijzondere verantwoordelijkheid bij CD&V gelegd, zei Coens.

PS-voorzitter Magnette zei maandag al dat een regering met N-VA en PS volgens hem niet mogelijk is. Volgens Coens is dat wel mogelijk. “We hebben gezien dat er ondanks alle verklaringen convergenties zijn”, zei hij.

MR-voorzitter Bouchez zegt dat het aan CD&V is om haar “dilemma” uit te klaren. Daarmee laat hij verstaan dat het aan CD&V is om te kiezen tussen een piste mét N-VA of een regering met groenen, liberalen, socialisten en CD&V, de zogenoemde Vivaldicoalitie.

“Het rondje zwartepieten is al een tijdje bezig”, zei Coens in “De Zevende Dag”. “Alle partijen hebben een deel van de sleutel in handen.” Coens blijft erbij dat er “een zekere vorm van afspiegeling” nodig is met de deelstaatregeringen en dat dus PS en N-VA federaal moeten meebesturen.

‘Stabiele regering nodig’

Het verwijt dat CD&V zich vasthangt aan N-VA klopt volgens Coens niet. “We hangen geen wagonnetje aan iemand, niet aan PS en niet aan N-VA”, zei Coens. CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi had hetzelfde gezegd in De Zondag. “’We zijn de N-VA niet, we hebben een eigen programma”, zei Coens. “Maar we pleiten voor een stabiele regering.”

Voor een Vivaldicoalitie loopt de CD&V niet warm. “Vivaldi, dat zijn vier seizoenen. Vanalles en nog wat, zonder meerderheid (aan Vlaamse kant, nvdr)”, zei Coens daarover in ‘VTM Nieuws’. De CD&V-voorzitter zei ook dat andere partijen rekening zullen moeten houden met het standpunt van CD&V rond ethische dossiers. De paars-groene formule die Paul Magnette eerder in de steigers wou zetten was voor CD&V “ethisch een moeilijk verhaal”.

Ex-premier Yves Leterme, een partijgenoot van Coens, zei in De Zevende Dag dat de boodschap nu is “dat men paars-geel echt moet proberen”. Als die formule niet lukt, is het volgens Leterme voor de CD&V-achterban niet vanzelfsprekend om zomaar over te stappen op een paars-groen verhaal. “Dat is iets waar CD&V twee keer moet over nadenken.”