Code rood in Antwerpse Kempen en provincie Limburg: "Extreem droog en brandgevaarlijk" Gunter Van Stappen

01 juli 2018

10u36

Bron: VTM Nieuws 123 In verschillende natuurdomeinen in de provincies Antwerpen en Limburg geldt vanaf vandaag code rood. Dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos bekendgemaakt. Toegang tot de gebieden wordt afgeraden.

"Het is extreem droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden", klinkt het bij ANB. "Daarom is fase rood afgekondigd voor de Antwerpse natuurgebieden. Respecteer het rookverbod en vuurverbod. Laat kinderen niet zonder toezicht."

Het gaat om volgende natuurgebieden: Kalmthoutse Heide, Eksterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide. In Limburg geldt voor heel wat natuurgebieden ook al code oranje.

Wat betekent code rood?

Code rood betekent dat het extreem droog en brandgevaarlijk is in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet en de brandtorens worden overdag bemand.

