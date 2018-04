Code oranje: opletten voor hevig onweer zondag in Limburg en Wallonië

28 april 2018

Bron: Belga 7 Het kan morgennamiddag en -avond tot felle onweersbuien komen die gepaard gaan met zware windstoten en hagel. Vooral de provincies Limburg en het grootste deel van Wallonië lopen kans om getroffen te worden. Dat meldt het KMI vandaag.

Het meteorologisch instituut vaardigt voor de genoemde regio's een 'code oranje' uit. Die zegt dat "intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en/of hevige rukwinden vrij grote schade kunnen veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Er is ook kans op vallende bomen(takken). Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer."

Voor de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, en voor Brussel, geldt zondagnamiddag en -avond de iets lichtere 'code geel'. Oost- en West-Vlaanderen zouden gespaard blijven, al is er ook een gele waarschuwing voor de kuststreek zondagnacht.