Code oranje in bijna heel het land: KMI waarschuwt voor gevaarlijke gladheid vannacht

Bron: KMI, Belga 0 Thinkstock Het koude- en sneeuwfront dat ons land binnenkomt, kan vannacht voor gevaarlijk gladde wegen zorgen. Daarvoor waarschuwt het KMI.

Vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen, zegt het meteorologisch instituut. Lokaal kan het ook gaan sneeuwen. Het KMI geeft dan ook een code oranje uit voor gladheid in alle Belgische provincies, behalve in Limburg en Antwerpen. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kunnen de wegen bijgevolg lokaal glad worden door wat sneeuw of door ijsplekken.

De sneeuw is vooral voor morgenochtend, wanneer er een actieve storing vanaf het westen over ons land trekt. "We verwachten eerst enkele centimeters sneeuw, vooral in de gebieden dichtbij de Franse grens en in Hoog-België. Elders valt de eerste neerslag waarschijnlijk als smeltende sneeuw. Later gaat de sneeuw over in regen. Ook in de Ardennen zal de sneeuw op de meeste plaatsen verdwijnen."

De minima morgen liggen tussen -5 graden in Hoog- België en +1 graad aan zee, met waarden tussen 0 en -2 graden in het centrum. In de voormiddag schommelen de temperaturen in vele streken rond of iets boven het vriespunt, in Hoog-België zijn ze negatief. In de namiddag en 's avonds klimmen de temperaturen naar waarden tussen 3 graden in de Ardennen en 8 of 9 graden in het centrum en het westen.

Met het koude weer kan je maar beter goed voorbereid zijn: we verzamelden hier de meest nuttige tips voor jou!

