Code geel? We trekken er ons niets van aan en blijven evenveel water verbruiken Katrien Saelens en Delphine Vandenabeele

04 juli 2018

19u12

Bron: VTM NIEUWS 345 Code geel, de code die ons oproept om zuinig te zijn met water, haalt letterlijk niks uit. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. Exact een week geleden is in een groot deel van het land code geel afgekondigd. We hebben toen een paar dagen lang vijf liter water per persoon minder verbruikt, maar sinds zondag kan het de Vlamingen precies niet veel meer schelen. Daarom komt er nu een nieuwe oproep tot spaarzaamheid.

Sinds afgelopen woensdag geldt in 137 gemeenten, in Oost en West-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant code geel. Mensen kregen de raad om spaarzaam met leidingwater om te gaan en het water niet te gebruiken om zwembaden te vullen, auto's te wassen of gras te besproeien.

Amper effect

De waarschuwing die met code geel gepaard gaat, heeft amper iets uitgehaald. Van woensdag tot zondag gebruikten we dagelijks gemiddeld 145 in plaats van 150 liter water per persoon. Een verschil van vijf liter dus, dat komt neer op één keer het toilet minder doorspoelen per dag. Sinds afgelopen zondag gaat het gebruik van water opnieuw in stijgende lijn en verbruikt de Vlaming weer 150 liter water per dag.





Vandaag herhalen de watermaatschappijen dan ook hun oproep tot spaarzaamheid.

Zelzate: code oranje

In het Oost-Vlaamse Zelzate geldt geen code geel, maar zelfs code oranje. Daar werd al tweemaal een waarschuwing gegeven aan mensen die aan het sproeien waren of de auto wasten. Vanaf maandag worden er effectief boetes uitgeschreven, zegt de burgemeester.