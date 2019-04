Code geel voor brandgevaar in natuurgebieden Antwerpen en Limburg mvdb

17 april 2019

10u38

Bron: Belga - VRT 18 Het Agentschap Natuur en Bos heeft in Antwerpen en Limburg code geel afgekondigd voor brandgevaar vanwege de aanhoudende droogte. "Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam", meldt het agentschap op zijn website. In de rest van het land geldt code groen.

Brandfase geel betekent dat de natuurgebieden beginnen uit te drogen door het goede weer, waardoor het risico op brand groter wordt. De waarschuwing heeft betrekking op de tientallen natuurgebieden in beide provincies. In Antwerpen wordt de brandtoren op de Kalmthoutse Heide bemand op dagen met een verhoogd risico.

Gisteravond ging al drie hectare heidegrond in de as in het Lommelse natuurgebied De Heuvelse Heiden. De brandweer had door de felle wind en hevige rookontwikkeling veel moeite om de vlammen te bedwingen.