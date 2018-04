Code geel over het hele land: KMI waarschuwt voor onweer met hagel en felle windstoten mvdb

04 april 2018

06u42

Bron: Belga 26 Het KMI lanceert code geel voor onweer v oor deze namiddag en -avond voor het hele land. In de ochtend en voormiddag is het wisselvallig met buien. In de namiddag komen er meer zonnige momenten, maar kunnen de buien vooral in het oosten intens zijn en lokaal gepaard gaan met onweer, wat hagel en/of felle windstoten, tot 80 km/uur.

De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.Ook deze avond hangen nog altijd een reeks regen- en onweersbuien over het land, die gepaard kunnen gaan met stevige windstoten. Later in de nacht blijft het wisselvallig, met nu en dan nog buien maar ook langere droge perioden. De minima liggen tussen 3 en 7 graden.

Morgen begint de dag overwegend zwaarbewolkt en grijs, met hier en daar een bui. In de loop van de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen, in het oosten pas tegen de avond. In vergelijking met de rest van de week blijft het relatief fris, met maxima rond 9 of 10 graden in het centrum van het land.

20 graden

Op vrijdag krijgen we dan weer een aangename en overwegend zonnige voorjaarsdag. Het blijft overal droog, bij maxima rond 15 of 16 graden. Hetzelfde weerbeeld krijgen we op zaterdag, al bestaat er dan een kleine kans dat hier en daar een buitje valt. Het wordt wel warmer, tot 20 graden.

Zondag lijkt vooral in het westen de kans op buien groter te worden. In het oosten komt het kwik mogelijk opnieuw uit op 20 graden, in het westen moet men mogelijk tevreden zijn met 10 graden.

