Code Geel: KMI waarschuwt voor gladheid in het hele land kv

28 januari 2019

21u19

Bron: KMI 18 Het kan vanavond en vannacht weer gevaarlijk glad worden, deelt het KMI mee op zijn website. Zowel winterse buien als aanvriezende mist en lokale ijsplekken vormen een gevaar voor de weggebruiker.

Het KMI waarschuwt voor buien van sneeuw of smeltende sneeuw die vanavond en vannacht over het centrum van het land trekken en een sneeuwlaag van één tot drie centimeter achterlaten. Geleidelijk wordt het echter droger vanuit het westen.

In Hoog-België zal het gedurende een groot deel van de nacht blijven sneeuwen (drie tot vijf centimeter). In de Hoge Venen kan de sneeuwlaag oplopen tot zo’n 30 centimeter.



Daarnaast is het ook uitkijken voor aanvriezende mist en lokale ijsplekken.

Code geel geldt nog tot 11u morgenochtend.