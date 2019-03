Code geel: KMI waarschuwt voor felle rukwinden AV

09 maart 2019

15u33

Bron: NoodweerBenelux, BELGA 0 Het KMI waarschuwt deze namiddag voor rukwinden tot 80 km/uur. Ook morgen worden rukwinden verwacht die snelheden kunnen halen tot 100 km/uur, waardoor de kans op stormschade reëel is. Daarom geldt code geel vandaag en morgen in het hele land. “Morgen nadert een nieuw windveld de Benelux met een mogelijke westerstorm op de Noordzee”, aldus weerdienst NoodweerBenelux

Volgens NoodweerBenelux wordt het weerbeeld in West-Europa momenteel gedomineerd door een omvangrijk lagedrukgebied in de buurt van de Britse Eilanden. Daardoor krijgen we geregeld regen en veel wind te verwerken.

Rukwinden

Deze middag verlaat een regenzone ons land. Vanaf de kust wordt het dan wisselend bewolkt met enkele buien. Volgens het KMI en NoodweerBenelux zal de wind in de loop van de namiddag geleidelijk toenemen naar vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 80 km/uur. Vanavond wordt het tijdelijk droger met opklaringen. Ook zwakt de wind in de loop van de nacht tijdelijk af.

Morgen kans op storm

Komende nacht ontwikkelt zich een kleinschalig lagedrukgebied over het zuiden van de Britse Eilanden. Deze depressie activeert onder leiding van een actieve straalstroom boven West-Europa en zorgt voor een stevig windveld. In de loop van de dag zal de wind snel toenemen, met krachtige rukwinden die kunnen oplopen tot 110 km/uur in de westelijke gebieden van België.

Volgens NoodweerBenelux is er zelfs kans op een westerstorm op de Noordzee. “Zeker in combinatie met eventuele buien kunnen dit soort windsnelheden worden gehaald. We moeten dus waakzaam zijn voor stormschade”, aldus Nicholas Roose van NoodweerBenelux.