Code geel: KMI waarschuwt voor felle rukwinden tot 80 km/u

29 september 2019

06u52

Bron: Belga 72 Een diepe depressiekern trekt vandaag van Engeland via de Noordzee naar Denemarken. En dus houden we het op deze zondag niet droog. Tegen de namiddag en avond worden de buien intenser en kan het ook stevig gaan waaien.

Deze ochtend gaat het eerst regenen vanaf het westen. Na deze regenzone verwachten we droge perioden afgewisseld met enkele buien. In de loop van de namiddag en avond worden de buien intenser vanaf het westen en is er kans op enkele donderslagen.

Gevaar voor hevige windstoten

Het gaat ook stevig waaien met een vrij krachtige tot lokaal soms een krachtige wind uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest.



Er zijn vanaf de middag rukwinden mogelijk van 70 tot lokaal 80 km/u of aan zee en op de Ardense hoogten mogelijk meer, waarschuwt het KMI. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense hoogten en 19 graden in het westen.



Vanavond is het wisselvallig met buien die plaatselijk intens zijn met gevaar voor hevige windstoten. Enkele donderslagen zijn mogelijk.

Stilaan rustiger

Volgende nacht valt er vooral in het noorden en het oosten soms nog neerslag, elders wordt het stilaan meestal droog met plaatselijke opklaringen. Het zal ook minder hard waaien met geleidelijk nog een matige tot een vrij krachtige westenwind. De rukwinden nemen af van 70 à 80 km/u naar 40 à 50 km/ u. Aan de kust ruimt de wind naar het noordwesten en zwakt hij af van zeer krachtig naar vrij krachtig. De minima schommelen van 8 tot 13 graden.

Morgen wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele lokale buien. De wind waait eerst matig uit west tot zuidwest en wordt naar de avond toe zwak tot matig uit zuid. Maxima van 13 tot 18 graden.

