Code geel: KMI waarschuwt voor felle rukwinden tot 80 km/u, noodnummer 1722 geactiveerd

29 september 2019

06u52

Bron: Belga 72 Een diepe depressiekern trekt vandaag van Engeland via de Noordzee naar Denemarken. En dus houden we het op deze zondag niet droog. Tegen de namiddag en avond worden de buien intenser en kan het ook stevig gaan waaien. Het noodnummer 1722 voor niet-levensbedreigende storm- of waterschade is geactiveerd.

Deze ochtend heeft het over heel Vlaanderen geregend. Na deze regenzone verwachten we droge perioden afgewisseld met enkele buien. In de loop van de namiddag en avond worden de buien intenser vanaf het westen en is er kans op enkele donderslagen.

Gevaar voor hevige windstoten

Het gaat ook stevig waaien met een vrij krachtige tot lokaal soms een krachtige wind uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest.



Er zijn vanaf de middag rukwinden mogelijk van 70 tot lokaal 80 km/u of aan zee en op de Ardense hoogten mogelijk meer, waarschuwt het KMI. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense hoogten en 19 graden in het westen.



Vanavond is het wisselvallig met buien die plaatselijk intens zijn met gevaar voor hevige windstoten. Enkele donderslagen zijn mogelijk.

Stormvloedwaarschuwing voor de kust

De afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft intussen een stormvloedwaarschuwing afgekondigd. Er is geen risico op overstroming. Het is vooral de combinatie van storm en een hoog springtij die maakt dat de alarmdrempel voor het afkondigen van de stormvloedwaarschuwing werd bereikt. De hinder voor de scheepvaart zal eerder beperkt blijven.

Voor komende nacht om 3 uur lokale tijd wordt een waterstand van 5,60 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing) verwacht. Omwille van de veiligheid worden de staketsels en havendammen afgesloten voor het publiek. Ter voorkoming van schade worden de sluizen en de basculebrug in Oostende beveiligd. Ook de poorten in de stormmuur op de zeedijk van Wenduine worden tijdens deze procedure dichtgezet.

Het is al twee jaar geleden dat er nog een stormvloedwaarschuwing werd afgekondigd, zo is vernomen van het agentschap.

Het nummer 1722 is ook geactiveerd voor het melden van niet-levensbedreigende storm- of waterschade. Dat meldt de dienst noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen op Twitter.

Waterkeringspoorten in Antwerpen dicht

De waterkeringspoorten in Antwerpen worden om 15 uur gesloten, omdat er komende nacht stormtij voorspeld wordt op de Schelde. De parkings oprijden is dan niet meer mogelijk. Ze gaan vermoedelijk morgenvoormiddag terug open. Het exacte tijdstip wordt later nog bepaald. Wie bij gesloten waterkeringspoorten de parkeerterreinen af wil rijden, gebruikt de aangeduide nooduitritten. Het is sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

Autobestuurders wordt gevraagd zo snel mogelijk hun wagens van de parkings te halen. “De verwachtingen zijn momenteel dat het water komende nacht over de blauwe steen zal komen. Automobilisten verwijderen daarom best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens. Wagens die niet verplaatst worden, zullen bestuurlijk getakeld worden als de situatie dat vereist”, laat de stad weten in een persbericht.

Goedemorgen! Vandaag trekt een #windveld over de #Benelux met windstoten tot 75 km/u in het binnenland. Aan de Belgische en Nederlandse kust kunnen de windstoten pieken richting 90 km/u. Tevens trekken in de late namiddag nieuwe #buien over. #herfst pic.twitter.com/jeM5rPinHn NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Stilaan rustiger

Volgende nacht valt er vooral in het noorden en het oosten soms nog neerslag, elders wordt het stilaan meestal droog met plaatselijke opklaringen. Het zal ook minder hard waaien met geleidelijk nog een matige tot een vrij krachtige westenwind. De rukwinden nemen af van 70 à 80 km/u naar 40 à 50 km/ u. Aan de kust ruimt de wind naar het noordwesten en zwakt hij af van zeer krachtig naar vrij krachtig. De minima schommelen van 8 tot 13 graden.

Morgen wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele lokale buien. De wind waait eerst matig uit west tot zuidwest en wordt naar de avond toe zwak tot matig uit zuid. Maxima van 13 tot 18 graden.

Dinsdag blijft het regenen en is er kans op onweer. De temperaturen blijven nog vrij zacht, met maxima tussen 15 en 19 graden.

Woensdagochtend stopt het eindelijk met regenen en is het overwegend droog met zon en wolken. Lokaal is er wel nog steeds kans op een bui en het wordt aanzienlijk koeler: de maxima gaan niet hoger dan 10 tot 14 graden.

Ook donderdag blijft het fris met maxima tussen 9 en 14 graden. Het is dan wisselend bewolkt met kans op enkele buien over het noordoosten van het land.

Vrijdag wordt het na een frisse nacht opnieuw zachter met meer bewolking en kans op regen. Maxima rond 18 graden.