Code geel: KMI verwacht tot 30 liter regen per vierkante meter

05 maart 2020

07u15

Bron: Belga, KMI 1312 Weernieuws Het is vandaag zwaarbewolkt met regen, die in de loop van de dag intenser wordt. Het KMI verwacht dat er op 24 uur tijd 20 tot 30 liter per vierkante meter zal vallen. De weerdienst heeft voor heel het land, behalve de kust, code geel afgekondigd. Het nummer 1722 is geactiveerd voor niet-levensbedreigende interventies.

Bij code geel wordt veel regen verwacht: ofwel intense buien ofwel aanhoudend veel regen. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn. Het verkeer kan plaatselijk gehinderd worden. “Wees waakzaam”, waarschuwt het KMI.

Nummer 1722

Code geel geldt van donderdagnamiddag 15 uur tot vrijdagochtend 9 uur. Het KMI verwacht dat er op 24 uur tijd 20 tot 30 liter per vierkante meter zal vallen. Mensen die daarvan overlast ondervinden en een interventie van de brandweer willen aanvragen, krijgen de vraag om naar het nummer 1722 te bellen. Op die manier kan het noodnummer 112 worden vrijgehouden voor mogelijk levensbedreigende situaties.

De maxima liggen vandaag tussen 4 en 9 graden, met in de meeste streken een matige zuid- tot zuidoostenwind. Aan de zee wordt de wind tegen de avond vrij krachtig. In de nacht van donderdag op vrijdag valt er eerst op veel plaatsen matige regen, vooraleer die wegtrekt richting Nederland en Duitsland. Ook later in de nacht zijn er nog perioden van regen of buien.

In Hoog-België neemt de neerslag geleidelijk een winters karakter aan met tegen vrijdagochtend mogelijk een accumulatie van enkele centimeters sneeuw. De wind draait overal naar west tot noordwest en wordt overwegend matig, aan zee en op de Ardense Hoogten soms vrij krachtig. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Regenachtig weekend

Vrijdag is het vaak bewolkt met buien, in Hoog-België soms met winters karakter. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het centrum van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestelijke wind met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur.

Ook het weekend blijft regenachtig. Zaterdag wisselen opklaringen en bewolkte perioden elkaar af en kunnen er in de loop van de dag enkele buien vallen, met maxima van 4 tot 9 graden. Zondag trekt in eerste instantie een vrij actieve regenzone van west naar oost over het land, later op de dag gevolgd door opklaringen en buien. Er zijn opnieuw rukwinden mogelijk tot 50 à 60 kilometer per uur.

