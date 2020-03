Code geel in heel het land voor hevige regen, 1722 geactiveerd IB

10 maart 2020

00u21

Bron: Belga 238 Het nummer 1722, waar mensen tijdens noodweer terechtkunnen voor niet-levensbedreigende interventies, wordt geactiveerd na de hevige regenval. Weerdienst KMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd, een waarschuwing die nog tot morgenochtend 6 uur geldt.

Een actieve neerslagzone trekt vooral voor de middag over ons land. Afgelopen nacht heeft het op veel plaatsen in het noorden van het land al intensief geregend. In Hoog-België kan het nog tot in de avond blijven regenen.



Tot en met morgenochtend kan er in de meeste streken tot 25 mm regen vallen op 24 uur. Lokaal kan er tot 30 mm vallen, vooral in Hoog-België en langs de grens met Nederland. Aangezien we de voorbije dagen reeds veel neerslag hebben gehad, zijn problemen door de regen niet uit te sluiten. Er zijn windstoten mogelijk tussen de 50 en 70 km/h.



Mensen die daarvan overlast ondervinden en een interventie van de brandweer willen aanvragen, krijgen de vraag om daarvoor naar het nummer 1722 te bellen. Op die manier kan het noodnummer 112 worden vrijgehouden voor mogelijk levensbedreigende situaties. Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief, telkens wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Twaalf graden

Na de middag zal de intensiteit van de regenbuien geleidelijk afnemen. Op het eind van de namiddag wordt het in het noordwesten overwegend droog. Het wordt vrij zacht met temperaturen rond 12 graden in het centrum van het land. De zuidwestenwind waait matig tot meestal vrij krachtig of aan zee krachtig tot zelfs zeer krachtig.

Komende nacht blijft het meestal zwaarbewolkt tot betrokken met soms regen, vooral in het noorden van het land. Het blijft zacht, de minima liggen tussen 8 en 12 graden. De zuidwestenwind blijft ook matig tot vrij krachtig waaien in het binnenland en krachtig aan de kust. De wind waait tot 65 km/u.

Morgen woensdag blijft het overwegend bewolkt met soms lichte regen. Het blijft vrij zacht en de temperaturen evolueren weinig. De maxima schommelen rond 12 tot 13 graden in het centrum van het land. Er staat een vrij krachtige tot aan de kust krachtige west-zuidwestenwind.

Donderdag in de voormiddag is er mogelijk nog wat lichte regen. Nadien wordt het geleidelijk droger met opklaringen. Maxima tussen 8 en 12 graden. Daags nadien start de dag met (mogelijk brede) opklaringen. In de loop van vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Het kwik stijgt naar 6 tot 11 graden.