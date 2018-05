Cocaïnebende regio Brugge opgerold: drugs, wapens en 6.000 euro cash in beslag genomen Siebe De Voogt

30 mei 2018

13u30

Bron: Eigen berichtgeving 3 De politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) heeft begin deze week een bende cocaïnedealers opgerold. Bij zeven huiszoekingen werden bijna 1 kilo cocaïne, 6.000 euro en twee wapens in beslag genomen. Vier dealers werden aangehouden.

Het onderzoek van de recherche startte maanden geleden al. Na intensief speurwerk konden de rechercheurs de werking van de bende minutieus in kaart brengen. Ze ontdekten dat de dealers vanuit twee verdeelpunten de cocaïne verhandelden onder afnemers in Brugge, Zedelgem en Oostkamp.

De onderzoeksrechter gaf begin deze week toestemming om zeven huiszoekingen uit te voeren in woningen in Zedelgem, Beernem, Brugge en Oostkamp. Bij de hoofdverdachte werden in totaal zo’n 700 gram cocaïne aangetroffen. Verder nam de politie er een kleine geldsom en zelfs twee vuurwapens in beslag.

In twee andere woningen werden respectievelijk 50 en 27 gram coke teruggevonden. In totaal namen de speurders ook 6.000 euro cash geld en een wagen in beslag.

Vijf verdachten werden na de huiszoekingen gearresteerd. Vier van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn intussen ook aangehouden.