Cocaïne in marmeren blokken goed voor 165 miljoen euro: 4 Limburgers riskeren celstraffen tot 12 jaar

04 mei 2018

12u32

Toen het Limburgse gerecht in het voorjaar van 2016 in twee tijden binnenviel bij bedrijven in Heist-op-den-Berg, Lommel en Overpelt, konden ze nauwelijks geloven wat ze zagen: in marmeren blokken zat maar liefst 2.428 kilo coke verstopt. Vier Limburgers bleken al jaren bezig met de import vanuit Latijns-Amerika en de export naar andere Europese landen. "In totaal was de drugshandel goed voor 165 miljoen euro. Voor slechts 75 miljoen konden we cocaïne in beslag nemen, dus er zijn tonnen drugs op de Europese markt gekomen", aldus de procureur vandaag in de Hasseltse rechtbank.

De marmeren blokken van 14 tot 16 ton werden in Latijns-Amerika door midden gedaan, uitgehold, gevuld met coke en weer aan elkaar gekleefd. Deze werden per vrachtschip naar de haven van Antwerpen verzonden, met als uiteindelijke bestemming één van de marmerbedrijven in België. Wanneer de blokken op de breuklijn werden opengedaan, werd in vijf van de blokken bijna 500 kilo coke aangetroffen.

Bedrijvenstructuur

Het onderzoek leidde naar een 53-jarige Lanakenaar die het zaakje in ons land leidde. Hij werd gesteund door een 66-jarige Dilsenaar die de boekhouder van het gezelschap was. Ook een 30-jarige (door de leider 'mijn zoon' genoemd) en 32-jarige Maasmechelaar werden gelinkt aan de cocaïnevangst. Een vijfde persoon deed dienst als stroman. “Het is duidelijk dat dit de protagonisten zijn bij een georganiseerde drugshandel waarbij geldschieters uit Mexico en Dubai de opdracht gaven. Om de criminele activiteiten uit te voeren heeft de Lanakenaar een heuse bedrijvenstructuur opgezet. Daarbij had hij maar één doel voor ogen: cocaïne invoeren en illegale vermogensvoordelen verwerven”, aldus de procureur.

Een eerste bedrijf werd in 2014 opgericht in Heist-op-den-Berg, later werden hieraan andere vennootschappen gekoppeld die allebei bezig waren met activiteiten rond marmer. In 2015 volgde een bedrijf in Lommel waar de jongste Maasmechelaar zaakvoerder werd. In de zoektocht naar een nieuwe loods vond men een plaatsje in de buurt in Lommel. Tenslotte werd er ook een loods in Overpelt in gebruik genomen. Het was hier dat men uiteindelijk bijna 1,5 ton cocaïne in marmerblokken aantrof. “Er waren voor de rest geen bedrijfsactiviteiten in die loods, waar men toch tot 5.000 euro per maand voor betaalde”, klinkt het vanuit het openbaar ministerie. Twee curatoren vragen als burgerlijke partij 1 euro provisioneel. De verbeurdverklaring van het vermogen van de criminele organisatie wordt gevraagd, alsook de ruim één miljoen dollar waarmee de rekeningen werden gespijsd en de voertuigen die gebruikt werden.

Voor de zaakvoerder uit Lanaken werd een celstraf van 12 Jaar en een boete van 48.000 euro gevraagd, voor de 'boekhouder' en 'de zoon' werd 8 jaar en 30.000 euro gevorderd. De vierde persoon riskeert vier jaar cel en 6.000 euro boete. Voor de vijfde persoon, gekend als de stroman met een beperkte rol, werd een mildere straf van twintig maanden cel en 3.000 euro gevraagd.

Duidelijke hiërarchie

De procureur spreekt over een bende met een duidelijke hiërarchie, structuur, taakverdeling en samenwerkend verband. “Er was duidelijk veel vertrouwen vanuit het buitenland in de zaakvoerder, want het ging om grote bedragen.” De cocaïne heeft een straatwaarde van minstens 75 miljoen euro.

Na het onderzoek in België volgde een onderzoek bij de Braziliaanse leveranciers, wat leidde tot de vangst van vier marmeren blokken die klaar stonden voor transport. Vanuit de verdediging wordt de verantwoordelijkheid hier gelegd: “Er werd misbruik gemaakt van onze cliënten. Het is alles of niets in deze zaak: ofwel komen ze vrij, ofwel zijn ze schuldig.”