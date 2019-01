Coca-Cola wil 2 distributievestigingen in België sluiten: mogelijke impact op 132 jobs ADN

23 januari 2019

13u36

Bron: Belga 0 Frisdrankbedrijf Coca-Cola European Partners Belgium wil in 2020 twee van haar vijf distributievestigingen sluiten, in Hasselt en Heppignies. Daarnaast wil het bedrijf ook de verkoop via automaten vereenvoudigen.

Beide voorstellen kunnen een impact hebben op 132 jobs in Hasselt, Heppignies en in de verkoop via automaten. Het bedrijf kondigde de intentie vandaag aan op een bijzondere ondernemingsraad.



Later meer.