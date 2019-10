Coca-Cola verpakt blikjes in karton om gebruik plastic te verminderen PVZ

04 oktober 2019

12u56

Bron: Belga 2 Coca-Cola start in zijn productievestiging in Gent met een verpakkingslijn die plastic wikkels rond blikjes vervangt door kartonnen verpakkingen. Een stap om de afvalberg jaarlijks met 80 ton plastic te verminderen. Dat is vrijdag gezegd bij de opening van een nieuwe bliklijn en twee verpakkingsinstallaties in de productie- en distributievestiging in Gent, een investering van 27,9 miljoen euro.

Negenentwintig drankjes worden in eerste instantie plasticvrij verpakt, goed voor meer dan de helft. Het gaat om verpakkingen van blikjes Coca-Cola original taste, Coca-Cola light taste, Coca-Cola zero sugar, Fanta, Sprite, Finley, Fuze Tea en Appletiser in verschillende formaten.

De blikjes met kartonnen verpakking zullen vanaf volgende week te vinden zijn in de Belgische en Luxemburgse supermarkten. Voor sommige flessen en grotere verpakkingen zal nog steeds plastic gebruikt worden.

Coca-Cola kondigde eerder de ambitie aan om jaarlijks zowat 4.000 ton plastic te besparen in West-Europa.