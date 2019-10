Coca-Cola Gent spaart jaarlijk 80 ton plastic uit door blikjes in karton te verpakken Sabine Van Damme

04 oktober 2019

12u56 8 De Gentse Coca-Colafabriek heeft een nieuw verpakkingslijn, waardoor jaarlijks 80 ton plastic uitgespaard wordt. 29 van de 64 soorten blik die de vestiging verlaten krijgen geen plastic wikkels meer. Het gaat om de grootste namen, en daardoor over iets meer dan de helft van de blik-productie.

Coca-Cola Gent investeerde 27,9 miljoen euro in de nieuwe verpakkingslijn. “Het is een eerste stap", zegt vestigingsdirecteur Bernard Santens. “Het gaat - voor alle duidelijkheid - niet om de PET-flessen waar de frisdranken in zitten, wel om de wikkelfolie die de flessen en blikjes samenhoudt in grotere verpakkingen. In de toekomst willen we alle moeilijk recycleerbare plastic uit onze fabriek bannen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De PET-flessen bijvoorbeeld kunnen we nog niet zonder plastic wikkel verpakken. Dan boeten we teveel in aan stabiliteit op de paletten. Daarvoor zoeken we een andere oplossing.” (Lees verder onder de foto)

Vandaag wordt dankzij de nieuwe machine bij 29 soorten blik geen plastic wikkel meer gebruikt. Blikjes die vroeger in de supermarkt op een kartonnen bord, omwikkeld met doorschijnend plastic stonden, zullen voortaan in kartonnen dozen geleverd worden. Het gaat voorlopig om ‘slechts’ 29 van de 64 soorten, maar wel om de bekendste: Coca-Cola original taste, Coca-Cola light taste, Coca-Cola zero sugar, Fanta, Sprite, Finley, Fuze Tea en Appletiser in verschillende formaten. “Zo bannen we jaarlijks 80 ton plastic uit onze fabriek", zegt Santens. “Dat is ongeveer de helft van wat we vroeger gebruikten.”

Ambities

Maar Coca-Cola wil meer. “Het is ons menens met de groene ambities”, zegt Santens. “Afgelopen zomer lanceerden we zelfs een campagne met ‘Koop geen Coca-Cola als u ons niet helpt recycleren’. We willen in de toekomst dat al onze verpakkingen - PET-flessen, glas én blik - terugkomen naar de fabriek om te verwerken. Vandaag gebeurt dat met 85% van de verpakkingen. Hoe we dat moeten doen, weten we ook niet. Thuis droppen mensen hun blik en PET perfect in de blauwe zakken, maar als ze onderweg zijn, dumpen ze die materialen bij het restafval of op de grond. ‘Onderweg’ is waar we nog de grootste winst kunnen boeken qua recycleren. Op termijn willen we trouwens alle overbodige plastic uit onze fabriek bannen.” (Lees verder onder de foto)

In de Gentse fabriek wordt jaarlijks 250 miljoen liter frisdrank gemaakt. Er wordt 7 dagen op 7 gewerkt, in 3 ploegen op weekdagen en in 2 ploegen in het weekend. De snelste lijnen vullen 2.000 blikjes per minuut. 75% van de Gentse productie is bestemd voor de Belgische markt.

Vakbonden

Maar terwijl in de fabriek de nieuwe machine met veel trots werd getoond aan burgemeester Mathias De Clercq en economieschepen Sofie Bracke, stond buiten een delegatie van de vakbonden aan de deur. “De loonsonderhandelingen met de directie zijn afgesprongen", zeggen Marc Buys van ACV Puls en Kristof Vergauwen van BBTK - ABVV. “Dit bedrijf draait goede cijfers, maar dat is mede door de inspanningen en de flexibiliteit van het personeel. Maar zij mogen niet meegenieten van de resultaten. Volgens de directie is er niks extra mogelijk voor hen. Meer nog, er wordt zelfs extra flexibiliteit gevraagd. Bovendien wordt ook nog eens gedreigd met het afschaffen van de Coca-Cola-korting, een soort personeelskorting die de werknemers genieten op verschillende producten. Dat gaat gemiddeld om 60 euro per maand.” De vakbonden hebben de distributiecentra in Hepinnes en Hasselt platgelegd, naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van die centra. De Gentse vakbonden zijn solidair met hun collega’s daar.