Coalitievorming in Brasschaat is rond: CD&V gewipt Toon Verheijen

20 oktober 2018

12u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 N-VA en Open-Vld hebben deze voormiddag een akkoord bereikt om samen Brasschaat te besturen de volgende zes jaren. De huidige coalitiepartner van N-VA, de CD&V van Dirk de Kort, wordt daarmee gewipt.

CD&V en N-VA trokken in 2006 nog in kartel naar de kiezer en na die verkiezingen werd Dirk de Kort (CD&V) burgemeester nadat hij dat in de legislatuur daarvoor ook al twee jaren was geweest. In 2012 trokken de partijen afzonderlijk naar de kiezer. Het werd een klinkende overwinning voor N-VA en Jan Jambon werd (even) burgemeester. Hij werd later wel vervangen door eerst Koen Verberck en daarna door Philip Cools. Dirk de Kort van CD&V werd eerste schepen.

Nu is het rijk van CD&V voorbij nadat het er altijd aan de macht is geweest. Open Vld krijgt een schepenmandaat toegewezen met de bevoegdheid ruimtelijke ordening en wonen. Het burgemeesterschap en de resterende schepenmandaten worden door N-VA ingevuld. Het inhoudelijke akkoord wordt in de volgende dagen verder afgerond en zal, samen met de invulling van de schepenmandaten, op 26 oktober op een persconferentie worden toegelicht.