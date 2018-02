Coalitiepartners gefrustreerd: "Marghem houdt cijfers kernuitstap geheim" IB

28 februari 2018

04u49

Bron: Belga 2 Energieminister Marie Christine Marghem (MR) frustreert opnieuw haar coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld, nu uitkomt dat ze nieuwe cijfers over de klimaatimpact van de kernuitstap achterhoudt. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Vorige week bezorgde Marghem aan het parlement verschillende studies die de economische gevolgen in beeld brengen. Daarbij hoorde nog een reeks berekeningen over wat het sluiten van de kerncentrales zou betekenen voor de CO 2 -uitstoot in ons land. Maar die zijn nog altijd niet beschikbaar.

Achterhouden

Econoom Johan Albrecht (UGent) bevestigde aan De Morgen dat hij twee weken geleden het cijferwerk opstuurde naar het kabinet-Marghem. Vorige week volgde nog een verduidelijkende tabel. "Het kan niet dat een minister belangrijke cijfers achterhoudt voor de andere partijen", zegt N-VA-energiespecialist Bert Wollants volgens de krant.