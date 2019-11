CM betaalt straks 24 in plaats van 12 sessies psychotherapie terug “We hopen op die manier de stap naar professionele hulp nog kleiner te maken” HAA

12 november 2019

19u42

Bron: Belga 4 Het aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen die via de Christelijke Mutualiteit (CM) een tegemoetkoming krijgen voor psychotherapie, is op vijf jaar tijd met bijna 50 procent toegenomen. Omdat de nood aan psychologische hulpverlening groot is, verdubbelt CM vanaf 1 januari 2020 het aantal terugbetaalbare sessies, van 12 naar 24.

Sinds 2014 betaalt CM voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen een deel van het honorarium voor psychotherapie terug. Vandaag gaat het om twaalf tegemoetkomingen per CM-lid. Maakten in 2014 nog 9.800 leden gebruik van het voordeel, dan steeg dat in 2018 naar 14.300. De toename is nog meer uitgesproken bij jonge kinderen tot 9 jaar.

“Drempel nog altijd groot”

Vorig jaar breidde CM de tegemoetkoming uit naar alle leden. Ook bij volwassenen was de vraag groot. Bijna 28.000 CM-leden kregen in 2018 minstens één sessie terugbetaald.



"De grote vraag hoeft niet te verwonderen", benadrukt CM-directeur Bart De Ruysscher. “Bijna een op de vier Belgen krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen. Maar de drempel naar hulpverlening is nog altijd groot. Mensen durven niet met hun problemen naar buiten komen, ze vinden de juiste hulpverlener niet of ze hebben problemen met de kostprijs."

Mensen durven niet met hun problemen naar buiten komen Bart De Ruysscher, directeur van CM

Positief effect

Omdat het positieve effect op de gezondheid zo groot is, breidt CM haar aanbod rond psychotherapie vanaf 1 januari 2020 verder uit. Voortaan zullen leden dubbel zoveel sessies terugbetaald krijgen, 24 in plaats van 12. “Wij hopen op die manier de stap naar professionele hulpverlening nog kleiner te maken", aldus nog De Ruysscher.