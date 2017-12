Club Reflex sluit deuren voor complete make-over en vraagt hulp bij zoektocht naar nieuwe naam kv

06u34 4 Foto Maria De La Cruz Dancing Reflex aan Boskant in Westerlo. Club Reflex in Westerlo sluit op 2 januari de deuren. De komende acht maanden ondergaat de discotheek een totale renovatie. “Decennialang stond Reflex bovenaan in de uitgangswereld, dit moet en zal terug komen,” klinkt het bij het bestuur dat “een nieuw tijdperk en een op dit moment ongekende ervaring in de clubscène” belooft.

Manager Bart Bogaerts nam de club samen met de rest van het bestuur in 2016 over. Ze bliezen de reeds gesloten discotheek nieuw leven in en maakten van de voorbije achttien maanden gebruik om te observeren en te leren waar zowel de gebreken als de pluspunten zitten. “Dat heeft ons doen besluiten dat we allereerst het gebouw naar het nieuwe tijdperk moeten brengen,” vertelt hij.

Met de renovaties wil Bogaerts van de Reflex opnieuw een van de beste dancings in Vlaanderen maken. Niet alleen het interieur wordt flink onder handen genomen, ook het buitenterrein wordt aangepakt. Zo krijgt de Reflex een eigen zomerterras en wordt er een winterconcept uitgewerkt.

De nieuwe club krijg mogelijk ook een nieuwe naam. Welke naam dat wordt, weet Bogaerts nog niet. Suggesties zijn welkom op de Facebookpagina van de club, luidt het.

Voor de deuren van de club voor acht maanden dichtgaan wordt er op kerstavond, oudejaarsavond en 1 januari nog stevig gefeest. Op 1 januari 2018 wordt er immers voor de voorlopig laatste keer uit de bol gegaan op Trance Classics, een jaarlijkse klassieker.

Op 1 september 2018 opent de nieuwe Reflex de deuren op de gekende locatie in de Boskant in Westerlo. “Het wordt episch,” aldus Bogaerts.