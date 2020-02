Exclusief voor abonnees

Club-hooligans regelden knokpartij met harde kern Antwerp via telefoontje vanuit supportersbus

Inge Bosschaerts en Patrick Lefelon

03 februari 2020

18u41

Eén omstreden doelpunt en 48 supporters die de nacht in de cel hebben doorgebracht: dat is de balans na de voetbaltopper tussen Club Brugge en Antwerp. Na de match sprak een bus vol Club-supporters uit de Kempen af met de harde kern van Antwerp, om de ‘derde helft’ met de vuisten te beslissen op een rotonde in Wommelgem. Bij die massale vechtpartij viel uiteindelijk slechts één gewonde, omdat ook de politie op de afspraak was.