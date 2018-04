Clown/frituuruitbater (62) riskeert 8 jaar cel voor seksueel misbruik zeven minderjarigen sam

13 april 2018

17u58

Bron: belga 0 Een celstraf van 8 jaar, dat riskeert een 62-jarige man uit Herk-De-Stad voor het seksueel misbruik van zeven minderjarige meisjes. De beklaagde baatte een tweetal jaar geleden een frituur uit in Peer en trad ook op als clown. De openbare aanklager in de correctionele rechtbank van Hasselt vraagt ook een verbod om betrokken te zijn bij activiteiten met minderjarigen en vordert ook een terbeschikkingstelling van 10 jaar.

Het misbruik waarvoor de beklaagde zich moest verantwoorden, liep van het jaar 2000 tot 2015. Ook al in 1998 zou hij over de schreef zijn gegaan, maar die feiten bleken verjaard.

Clown

Naast frituuruitbater was de man een clown die goocheltrucs deed. Op die manier wist hij blijkbaar het vertrouwen van de kinderen te winnen. Hij vroeg de meisjes zich uit te kleden, waarna hij hen misbruikt zou hebben. De kinderen kregen vijf euro zwijggeld.

De openbare aanklager was in zijn vordering niet mals voor de zestiger, die weinig schuldinzicht zou hebben. Als extra maatregel ter bescherming van de maatschappij vroeg het parket 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Slachtoffers waren heel jong

In november 2015 werd de man gearresteerd, aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Zijn slachtoffers waren tussen de negen en twaalf jaar oud. Uit onderzoek bleek dat hij ook kinderen van zijn boezemvriend misbruikt had.

Het proces vond plaats achter gesloten deuren, omdat de slachtoffers minderjarig zijn. Een uitspraak volgt op 18 mei.